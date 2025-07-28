ЖКХ

«Россети» в круглосуточном режиме ликвидируют последствия непогоды в Псковской области

Последствия непогоды ликвидируют сотрудники «Россетей» в Псковской области, сообщается в Telegram-канале «Россети Северо-Запад».

Видео: Telegram-канал «Россети Северо-Запад»

«Обходим ЛЭП, убираем деревья, восстанавливаем сеть. Работаем круглосуточно после шторма в Псковской и Новгородской областях», - говорится в сообщении.

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Напомним, в Псковской и Новгородской областях шторм и грозы ломают деревья и обрывают линии электропередачи с 31 июля.

Филиалы «Россети Северо-Запад» в регионах работают в особом режиме. На смене 73 аварийные бригады, привлечены 73 единицы техники. Работы идут круглосуточно.