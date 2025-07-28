ЖКХ

За полгода в клиентские центры псковских газовых компаний обратились более 46,5 тысячи посетителей

С начала 2025 года в единые клиентские центры ООО «Газпром межрегионгаз Псков» и АО «Газпром газораспределение Псков» обратились 46 783 посетителя для решения своих вопросов при личном общении с операторами, сообщили Псковской Ленте Новостей в компании.

Большая часть вопросов граждан связана с начислением платы за услуги газоснабжения, заключением или переоформлением договора поставки газа, например, при смене собственника жилого помещения. Много обращений по вопросам догазификации и ремонту газового оборудования. Кроме того, абоненты подавали заявки на установку, поверку или пломбировку приборов учета газа.

Всего в обществе работают 12 клиентских центров. В каждом подразделении можно получить ответы на интересующие вопросы, оформить заявки, написать заявление, получить справки и необходимые документы.

Газовые компании напоминают, что многие вопросы по газоснабжению и газификации можно решить дистанционно без посещения офиса. Онлайн сервисы созданы для удобства абонентов и оперативной обработки их обращений.