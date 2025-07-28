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Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам

Долги россиян за ЖКУ могут начать продавать коллекторам

ЖКХ

Почти 2 тысячи километров ЛЭП восстановили энергетики в Псковской и Новгородской областях

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«Россети Северо-Запад» восстановили 1980 километров линий электропередачи в Новгородской и Псковской областях после шторма, сообщили в Telegram-канале компании. Видео: «Россети Северо-Запад» Энергетики включили 99 линий электропередачи и 1579 трансформаторных подстанций. В Новгородском и Псковском филиалах сохраняется особый режим. Специалисты продолжают круглосуточно работать до полной ликвидации последствий стихии. «Россети Северо-Запад» обращают внимание на необходимость строгого соблюдения правил техники безопасности вблизи энергообъектов. Запрещается приближаться к оборванным проводам ЛЭП ближе 8 метров, самостоятельно восстанавливать электроснабжение. Сообщить о нарушениях электроснабжения можно по круглосуточному бесплатному телефону #Россети 8-800-220-0-220 (короткий номер для мобильных телефонов — 220).