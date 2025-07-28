Газопровод протяженностью 1,6 км построили в великолукской деревне Рыжаково

В Великолукском районе построен газопровод для догазификации деревни Рыжаково. Об этом генеральный директор «Газпром межрегионгаз Псков» и «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов сообщил на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Фото: Антон Дымов
Объект протяженностью 1,6 км создал возможность подключения 60 домовладений.
Сейчас проходит подготовка всей необходимой документации. После оформления разрешительной документации газопровод введут в эксплуатацию и сразу приступят к подключению домовладений.
Строительство газораспределительной сети для догазификации Рыжаково велось в 2 этапа. Первый этап газопровода протяженностью 1,8 км был введен в эксплуатацию в декабре 2024 года. Он создал возможность подключения 10 домам.
Всего в рамках догазификации Рыжаково построено 3,4 км сетей для 70 домовладений. На сегодняшний день от собственников принято 33 заявки на подключение к новым газопроводам, по 31 заявке заключены договоры, подключены пять домовладений.