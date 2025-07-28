ЖКХ

Преимущества Единого телефона диспетчерской назвали псковичам в «Горводоканале»

Единый телефон диспетчерской службы позволяет быстрее принимать решения и экономить драгоценное время, такое мнение выразил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Ранее в "Горводоканале" было две аварийно-диспетчерские службы по разным номерам телефона, которые занимались разными направлениями. Были отдельные службы по водоснабжению и по канализации», - сказал Сергей Солдатов.

Гость студии пояснил, что такая схема работы не очень удобна и для населения, в том числе, потому что обычный гражданин не может быстро разобраться, где именно случилась аварийная ситуация, поэтому ему может быть сложно понять, по какому телефону обращаться.

Единая аварийно-диспетчерская служба по вопросам водоснабжения и водоотведения «Горводоканала»: 79-20-60.