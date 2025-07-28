ЖКХ

Назван функционал диспетчерской службы «Горводоканала» Пскова

Основной функционал диспетчерской службы «Горводоканала» - это следить за штатной ситуацией сетей в городе и режимами водопровода, канализации, сказал начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Этим мы и занимаемся», - сказал Сергей Солдатов.

Такой формат работы позволяет эффективно справляться с теми задачами, которые возложены на Единую диспетчерскую службу, заверил начальник.

Псковичи могут обращаться в диспетчерскую службу «Говодоканала» по номеру телефона: 79 - 20 - 60. «Жители также продолжают пользоваться официальными ресурсами "Горводоканала" в соцсетях, но это может сыграть в минус. Может получиться форма "сломанного телефона". Коллеги нам, конечно, передадут, но лучше звонить по круглосуточному номеру телефона», - подчеркнул Сергей Солдатов.