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Назван функционал диспетчерской службы «Горводоканала» Пскова

04.08.2025 15:38|ПсковКомментариев: 0

Основной функционал диспетчерской службы «Горводоканала» - это следить за штатной ситуацией сетей в городе и режимами водопровода, канализации, сказал начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Этим мы и занимаемся», - сказал Сергей Солдатов.

Такой формат работы позволяет эффективно справляться с теми задачами, которые возложены на Единую диспетчерскую службу, заверил начальник.

Псковичи могут обращаться в диспетчерскую службу «Говодоканала» по номеру телефона: 79 - 20 - 60. «Жители также продолжают пользоваться официальными ресурсами "Горводоканала" в соцсетях, но это может сыграть в минус. Может получиться форма "сломанного телефона". Коллеги нам, конечно, передадут, но лучше звонить по круглосуточному номеру телефона», - подчеркнул Сергей Солдатов. 

Источник: Псковская Лента Новостей
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