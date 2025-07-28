ЖКХ

Порядка двух тысяч звонков принимает диспетчерская псковского «Горводоканала» за неделю

Порядка двух тысяч звонков от граждан принимает диспетчерская служба псковского «Горводоканала» за неделю, сообщил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Конечно, не на все звонки мы реагируем, потому что зачастую звонки могут не касаться аварийной ситуации, могут касаться других вопросов населения, которые можно не переводить в разряд заявок», - сказал Сергей Солдатов.

Начальник службы пояснил, что иногда люди могут звонить по одной и той же аварийной ситуации. «В таком случае мы им просто объясняем, что наши специалисты уже выехали или работают на месте аварии», - уточнил Сергей Солдатов.

Единая аварийно-диспетчерская служба по вопросам водоснабжения и водоотведения «Горводоканала»: 79-20-60.