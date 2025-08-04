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«Горводоканал» Пскова благодарен жителям за бдительность — диспетчерская

04.08.2025 17:31|ПсковКомментариев: 0

«Горводоканал» Пскова благодарен жителям за их бдительность и активную гражданскую позицию, заявил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM). 

«Очень благодарен гражданам, которые проявляют активную гражданскую позицию и сразу сообщают о визуальных проблемах на сетях. Бывают ситуации, когда образовался типичный пропал во дворе, но когда выезжают специалисты, оказывается, что из-за проезда большегрузной техники сместились кольца, например», - сказал Сергей Солдатов. 

Это касается и открытых люков. «Это может быть опасно в плане травматизма людей, животных», - пояснил начальник диспетчерской.

Единая аварийно-диспетчерская служба по вопросам водоснабжения и водоотведения «Горводоканала»: 79-20-60.  

Источник: Псковская Лента Новостей
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