ЖКХ

«Горводоканал» Пскова благодарен жителям за бдительность — диспетчерская

«Горводоканал» Пскова благодарен жителям за их бдительность и активную гражданскую позицию, заявил начальник Единой диспетчерской службы муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Очень благодарен гражданам, которые проявляют активную гражданскую позицию и сразу сообщают о визуальных проблемах на сетях. Бывают ситуации, когда образовался типичный пропал во дворе, но когда выезжают специалисты, оказывается, что из-за проезда большегрузной техники сместились кольца, например», - сказал Сергей Солдатов.

Это касается и открытых люков. «Это может быть опасно в плане травматизма людей, животных», - пояснил начальник диспетчерской.

Единая аварийно-диспетчерская служба по вопросам водоснабжения и водоотведения «Горводоканала»: 79-20-60.