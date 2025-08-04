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ЖКХ

Аукцион по модернизации коммунальной инфраструктуры на 205 миллионов рублей стартовал в Пушкинских Горах

04.08.2025 21:35|ПсковКомментариев: 0

Два аукциона по строительству сетей водоотведения на сумму более 178 миллионов рублей и канализационной насосной станции на сумму более 27 миллионов рублей объявили в Пушкинских Горах на прошлой неделе. Об этом глава Пушкиногорского района Оксана Филиппова сообщила в социальной сети «ВКонтакте».

Общая стоимость проекта составила 205 миллионов 693 тысячи 732 рублей 61 копейка. Средства выделены полностью из федерального бюджета, без регионального и муниципального софинансирования. Срок исполнения проекта: 2025 - 2027 года.

В старой части поселка планируют строительство канализационных очистных сооружений подземного типа с самотечными сетями водоотведения в районе д.15 по ул. Первомайская для очистки сточных вод, поступающих от детсада «Теремок», школы искусств имени С. С.Гейченко, Культурно-Досугового Центра, Центра занятости, Вневедомственной охраны, многоквартирных домов по ул. Ермолаева 2, Пушкинская 10А и 12, Молодых патриотов 1, Советская 2 и других потребителей. Кроме того, реализуют строительство подземной канализационной станции в районе автостанции с надземным павильоном и наружными сетями водоотведения для перекачивания сточных вод от частного сектора, застраивающего бывший аэродром, и строительство канализационной станции и сетей на ул. Лермонтова для обслуживания потребителей микрорайона.

«Реализация столь масштабного по мероприятиям и финансовым вложениям проекта позволит не только построить в Пушкинских Горах новые сети водоотведения и канализационную насосную станцию, но и качественно улучшить жизнь жителей поселка и обеспечить экологическое благополучие наших территорий. Благодарю нашего губернатора Михаила Юрьевича Ведерникова за поддержку нашей заявки на участие в Федеральном проекте!» - подчеркнула Оксана Филиппова.

Проекты будут реализованы благодаря включению района, наряду с Псковом и Великими Луками, в Федеральную программу «Модернизация систем коммунальной инфраструктуры». Ранее в районе была подготовлена необходимая проектно-сметная документация, прошедшая государственную экспертизу.

Теги: #жкх
Источник: Псковская Лента Новостей
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