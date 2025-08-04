ЖКХ

Стало известно, кому положена субсидия на оплату ЖКУ

Россияне могут получить субсидию, если расходы на оплату жилищно-коммунальных услуг превышают определенный процент дохода, рассказал общественный деятель, эксперт по ЖКХ Дмитрий Бондарь.

Как правило, претендовать на жилищные субсидии могут те, кто тратит на оплату ЖКУ больше 22% дохода. Однако в некоторых регионах порог может быть ниже. Например, в Москве это 10%.

Важное условие для получения субсидии — отсутствие судебных долгов по оплате жилищно-коммунальных услуг за последние три года, пишет «Прайм».

«Заявку можно подать через "Госуслуги". Время рассмотрения составляет до десяти рабочих дней. Если успеть подать заявление до 15-го числа, выплату начислят с текущего месяца», — указал Бондарь.

Субсидия предоставляется на шесть месяцев. По истечении этого срока она может быть продлена.