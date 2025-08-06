ЖКХ

Горводоканал назвал причину дождевых подтоплений частных домов в Филоновском проезде на Запсковье

Горводоканал города Пскова опубликовал разъяснение по поводу дождевых подтоплений частных домов в Филоновском проезде на Запсковье сегодня, 6 августа. Основной причиной является заброшенная водопропускная канава, проходящая по территории частных домовладений. Об этом Горводоканал сообщил в своём сообществе ВКонтакте.

Прокомментировать ситуацию решили в связи с тем, что в адрес муниципального предприятия города Пскова Горводоканал поступили запросы граждан.

«По данной ситуации сообщаем, что многоквартирные дома, прилегающие к частному сектору Филоновского проезда (по улицам Петрова, Алтаева, Крупской), оборудованы закрытыми системами ливневого водоотведения. Это означает, что дождевая вода с крыш этих домов по водостокам напрямую поступает в ливневые коллекторы. Специалисты Горводоканала проверили проходимость этих ливневых водоводов, несмотря на то, что данные объекты не находится на балансе предприятия. Проверка подтвердила, что водоводы не закупорены и функционируют в штатном режиме», - отметили в сообществе.



В запросе предположили, что проблема связана со строительством Горводоканалом в начале 2000-х годов и последующем разрушением системы ливневой канализации в Филоновском проезде.

«Сообщаем, что это неверные данные. Горводоканал не строил здесь объекты ливневого водоотведения, централизованная ливневая канализация на данной территории частного сектора отсутствует», - написали в Горводоканале города Пскова.

В ходе обследования территории, проведенной предприятием для прояснения ситуации, была установлена значимая причина подтоплений частных домовладений. Ею, помимо аномальной дождевой нагрузки, является заброшенная водопропускная канава, проходящая по территории частных домовладений. Эта канава длительное время не обслуживалась и сейчас требует срочной прочистки. Канава не является частью какой-либо централизованной системы водоотведения и не относится к инфраструктуре, находящейся в ведении Горводоканала.