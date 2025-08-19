Псковcкая обл.
ЖКХ

Платить будем больше

19.08.2025 13:35

В этом году стоимость жилищно-коммунальных услуг в Псковской области с 1 июля выросла на 12%. Это еще не увеличение в геометрической прогрессии, но повышение достаточно ощутимое. Более того, с июля следующего года тарифы могут увеличиться еще на 15%, что станет «рекордом» за последние несколько лет.

От чего зависит рост цен на ЖКУ, как он отражается на качестве жизни псковичей и можно ли как-то законно сэкономить на «коммуналке», узнала Псковская Лента Новостей.

 

Идем на рекорд

Пока же рекордный показатель роста тарифов составляет 12%. По информации министерства тарифов и энергетики Псковской области, в 2020 году цены на услуги ЖКХ выросли на 4%, в 2021 — на 3.4%, в 2022 — на 4%, в 2023 — на 9%, в 2024 — на 9.6%.

Динамика роста тарифов за коммунальные услуги для населения по Псковской области на основании распоряжений правительства Российской Федерации с предельно допустимыми отклонениями по отдельным муниципальным образованиям

Министерство утверждает тарифы на коммунальные услуги: холодное, горячее водоснабжение, водоотведение, отопление, электрическую энергию, сжиженный, природный газ и вывоз твердых коммунальных отходов. «Для ограничения роста платы граждан за коммунальные услуги, правительство Российской Федерации ежегодно утверждает индексы изменения размера вносимой платы за коммунальные услуги отдельно по каждому субъекту и предельно допустимые отклонения. Ежегодно с 1 июля проводится индексация тарифов за коммунальные услуги. При утверждении тарифов для населения министерство руководствуется установленными предельными индексами платы граждан за коммунальные услуги и не превышает этот индекс», - пояснила врио министра тарифов и энергетики Псковской области Елена Белоносова.

Причем, для населения устанавливаются льготные тарифы, которые значительно ниже экономически обоснованных. «Разницу между экономически обоснованным тарифом и тарифом для населения ресурсоснабжающим предприятиям компенсируют из средств областного бюджета», - сообщила врио министра.

Министерство ежегодно корректирует тарифы - в соответствии с показателями прогноза социально-экономического развития РФ, сформированного Министерством экономического развития России, который учитывает все факторы, в том числе и инфляционные процессы.

Математика и логика

Тарифы индексируются в среднем на 10% — раз в год. Как пояснил эксперт в сфере ЖКХ Алексей Кириллов, это связано с постановлением правительства, которое запрещает чаще поднимать тарифы. «Это правильно, на мой взгляд. Для населения это хорошо. Почему именно 10%? Это чисто экономическая история, которая рассчитывается, в том числе, министерством по тарифам. Коммунальные предприятия дают свою оценку, насколько им надо повысить тарифы для того, чтобы бесперебойно работать весь год. А министерство соглашается или не соглашается с определенными расчетами. И на основании этих экономических расчетов происходит увеличение», - рассказал он.

При этом эксперт заметил, что проценты — это «интересная ловушка»: «10% от 1 рубля — это вроде немного, а 10% от 1000 — уже много. А на следующий год вы уже не от 1000 повышаете, а от 1100. Это еще больше. Звучит красиво, что ежегодно тарифы повышаются не более 10%. Но если сравнить с цифрами пятилетней давности, то это даже не 50%, а все 100% повышения».

В то же время Алексей Кириллов напомнил, что повышение стоимости коммунальных услуг необходимо для реконструкции коммунальной инфраструктуры. «Причины роста тарифов всем понятны: несмотря на все усилия, которые предпринимает государство, регион, состояние сетей, по которым идут наши коммунальные ресурсы (вода, канализация, отопление, электрика) оставляет желать лучшего. Износ очень высокий. Деньги требуются колоссальные. Поэтому в нынешней экономической ситуации дополнительных источников нет. Приходится брать, в том числе, и у населения», - пояснил эксперт.

Также, по его словам, общая инфляция в стране достаточно высокая, что «сказывается на всех ресурсоснабжающих организациях». В жилищно-коммунальной отрасли увеличиваются затраты на заработную плату, горюче-смазочные материалы, запчасти для техники и т.д.

«Многие скажут, что не видят результатов: «За воду платим, за тепло платим, а новые теплотрассы не строятся, старые глобально не ремонтируются». Но это не так. В этом году мы видим, какие большие масштабные работы проводятся на Запсковье. И в целом, наши коммунальные службы работают хорошо: если мы не видим аварий в отопительный сезон, если все работает исправно, это значит, что деньги расходуются эффективно», - уверен он.

Алексей Кириллов заметил, что на рост тарифов псковичи повлиять не могут, но могут корректировать количество потребленных ресурсов. «Каждый знает: уходя - выключаете свет, воду. Нас учат со школы индивидуальной экономии ресурсов. Но не надо забывать об экономии общих ресурсов в многоквартирных домах: это общедомовые умные приборы учета, поддержание сетей в надлежащем состоянии. Так что, если у нас энергоэффективные дома, мы утепляем фасады, меняем окна, настежь окна и двери не открыты, то это сказывается на стоимости ресурсов», - заметил он, добавив, что «в нашей широте самое дорогое - это тепло, и больше всего денег уходит как раз на отопление наших жилищ».

Поэтому и повышение тарифов на отопление более ощутимо, чем увеличение стоимости водоснабжения: «Если куб воды стоит 200 рублей, и его цена поднялась на 10%, то мы не сильно на это обратим внимание. А вот если гигакалория стоила 4000 рублей и стала стоить 4400 - то разница уже равна стоимости двух кубов воды. И, конечно, мы это ощутим».

Инфляция и махинации

Кстати, на фоне роста тарифов ЖКХ с 1 июля 2025 года в России ускорилась инфляция. По информации сервиса «Сберометр» со ссылкой на данные Росстата, инфляция за период с 1 по 7 июля 2025 года подскочила до 0,79%, что значительно выше предыдущих показателей. Для сравнения, с 24 по 30 июня инфляция составила всего 0,07%, а в периоды с 3 по 16 июня колебалась в пределах 0,03-0,04%. С начала месяца рост потребительских цен достиг 0,79%, а с начала года – 4,58%.

Кроме того, по информации того же ресурса, участились попытки сэкономить на коммунальных услугах, особенно на воде. Например, жители столицы стали чаще искать способы обмануть счетчики. «Опять же это отклик общества на рост тарифов, на возможность платить. Если человек может платить, он не ощущает из-за этого большой нагрузки, то он не будет мухлевать. Если же начинают появляться случаи воровства (другим словом не назовешь), то, это уже признак того, что людям просто не хватает денег, раз они не могут заплатить за базовые ресурсы», - заметил Алексей Кириллов.

Горожане ростом тарифов не довольны. «Конечно, это не радует совершенно. Потому что даже лишние 100 рублей, потраченные на коммуналку, совсем не лишние в семейном бюджете», - пояснила псковичка Оксана Н.

Правда, как отметила женщина, ее семья не очень заметила рост тарифов. «Не скажу, что в последние пару месяцев платим существенно больше. В июле были в отпуске, поэтому счетчики «накрутили» меньше. К тому же «коммуналка» теряется на фоне общего роста цен. Сходишь один раз в магазин - сразу минус две тысячи, вот это ощутимо. И, конечно, я все равно стараюсь сэкономить на оплате услуг ЖКХ, плачу на сайтах организаций (Горводоканал, Псковэнергосбыт) без комиссий, а также плачу картой с кэшбеком за коммуналку», - рассказала она.

Более ощутимо рост тарифов бьет по карману пенсионеров. По словам жительницы Пскова Аллы К., цены растут на все. И хотя разница между старой и новой ценой на воду, газ и капремонт не так существенна, вместе с ростом цен на продукты это приводит к тому, что с пенсии ничего не удается отложить. «Еле на жизнь хватает», - заметила пенсионерка.

Одним словом, любое увеличение обязательных платежей радости не приносит. И несмотря на то, что органы власти предпринимают определенные шаги по сдерживанию роста тарифов, цены на услуги ЖКХ год от года повышаются. Повлиять на это мы не в силах, остается только экономить или искать возможности для увеличения собственных доходов.

Светлана Синцова

Теги: #жкх #тариф
