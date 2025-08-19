ЖКХ

«Псковские тепловые сети» винят некоторые «управляйки» в задержке подачи горячей воды

Несмотря на запуск подачи горячей воды, некоторые жители всё ещё её не получают. По словам представителей муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети», причиной задержек может быть ненадлежащая работа управляющих организаций.

Фото здесь и далее: «Псковские тепловые сети»

«Псковские тепловые сети» напомнили, что система горячего водоснабжения в городе может быть двух видов: с использованием центральных тепловых пунктов (ЦТП) и индивидуальных тепловых пунктов (ИТП). В обоих случаях для подачи горячей воды, когда ее запускает ПТС, достаточно открыть несколько вентилей в подвале дома.

Однако, как выяснилось, некоторые управляющие организации не выполняют свою работу должным образом.

«Вчера мы сами столкнулись с подобной проблемой. Но мы не растерялись, и когда утром вода снова была холодной, позвонили в управляющую организацию (пока не станем ее называть). Система оповестила нас о том, что все разговоры записываются, чему мы были несказанно рады. Ведь нас очень интересовало, что же скажет нам Диспетчер. Диспетчер спросил, зачем мы в такую рань звоним. Мы ответили, что горячая вода не является горячей. С этим нужно что-то делать. И знаете, какой ответ мы получили? А что вы хотели? Только вчера "Теплосети" запустили горячую воду. Сегодня мы планируем работать. И все бы было ничего. Вот только горячая вода конкретно в наш дом пришла около двенадцати часов дня вчера. В четырнадцать тридцать две пришел сантехник, который делал непонятно что, потом удалился в закат. А потом жители удивляются, почему в квартирах нет горячей воды или отопление возвращается в квартиры через неделю. Ответ на этот вопрос очень прост. Кому-то лень поднять свою пятую точку и сделать свою работу один раз и хорошо. Всегда же проще сказать, что ПТС работает плохо! У них там опять какие-то проблемы, а у нас нет. У нас все хорошо. Просто мы краны на дома не открываем, но виноваты "Тепловые сети"», - возмутились на предприятии.

Представители ПТС призывают жителей не лениться отстаивать свои права и обращаться в соответствующие организации при возникновении проблем.