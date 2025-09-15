ЖКХ

«Управляйка» оспаривает штраф за несвоевременный ремонт подъезда дома в Пскове

Арбитражный суд Псковской области рассматривает заявление ООО УО «УЖФ №7» об отмене штрафа за несвоевременный ремонт подъезда дома №15 по улице Стахановской в Пскове, сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе суда.

Фото с Яндекс. Карты

Житель дома пожаловался на состояние подъезда. 27 июня специалисты министерства регионального контроля и надзора Псковской области проверили подъезды и обнаружили, что ремонт не был проведен вовремя. За это ООО УО «УЖФ №7», которая отвечает за обслуживание дома, оштрафовали на 125 000 рублей.

Компания не согласна с назначением штрафа ввиду отсутствия события и состава правонарушения и подала в суд.

Суд назначил предварительное и основное заседания на 16 октября.