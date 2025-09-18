ЖКХ

С администрации взыскали 5,5 млн рублей за строительство очистных сооружений в Порхове

С администрации Порховского муниципального округа в пользу ООО СЗ «Поволжьестройинвест» взыскано более 5,5 млн рублей долга за выполненные работы по строительству очистных сооружений водопровода в город Порхове, сообщили Псковской Ленте Новостей в Арбитражном суде Псковской области.

Фото: Арбитражный суд Псковской области

При рассмотрении спора установлено, что результат работ имеет потребительскую ценность и может использоваться по назначению с учетом недостатков, имеющих устранимый характер и не влияющих на технологические условия, безопасность и капитальность сооружения, а также эксплуатацию объекта по его прямому функциональному назначению.

Кроме того, суд обязал общество в течение месяца с даты вступления решения в законную силу устранить недостатки и дефекты по контракту.

Основной и встречный иски удовлетворены.