ЖКХ

Зачем красить газопровод, ответили псковичам

Для чего красят газопровод, рассказал заместитель генерального директора компании «Газпром газораспределения Псков», главный инженер Максим Ксенофонтов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Прежде всего - это изоляция. Мы на стальные подземные газопроводы наносим изоляцию. Также и для наружных газопроводов. Непосредственно окраска является защитой от коррозии, ведь именно истощение металла приводит к утечке. Ну и немаловажна все-таки эстетическая составляющая. Очень много людей обращается, когда видят на каком-нибудь фасаде некрасивый газопровод. Но для нас окраска - это безопасность в первую очередь», - сказал Максим Ксенофонтов.

Главный инженер отметил, что в этом году специалисты «Газпрома» окрасили порядка пяти километров газопроводов.