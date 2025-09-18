Псковcкая обл.
ЖКХ

«Газпром газораспределение Псков» завершит подготовку к отопительному сезону 1 октября

23.09.2025 14:59|ПсковКомментариев: 0

Когда АО «Газпром газораспределение Псков» будет готово к отопительному сезону, ответил заместитель генерального директора компании, главный инженер Максим Ксенофонтов в эфире радио ПЛН FM (102.6 FM).

«Уже буквально через две недели мы войдем в отопительный сезон 2025-2026. Как только мы вступаем в отопительный сезон 2025-2026, мы начинаем готовиться к отопительному сезону 2026-2027. А именно мы начинаем с того, что составляем потребность в материалах. Чтобы на следующий год у нас были все материалы, их надо начать заказывать уже в этом году. Мы заказываем краску, ремкомплекты, это очень большой список из того, что в следующем году будет необходимо, чтобы летом подготовится к отопительному сезону. То есть для обеспечения устойчивой, бесперебойной, безаварийной подачи газа потребителям области», - поделился Максим Ксенофонтов. 

Заместитель генерального директора отметил, что был разработан план организационно-технических мероприятий по подготовке к работе в осенне-зимний период. «В этом году проведено диагностирование более 50 километров стального газопровода. Также была запланирована проверка целостности изоляции более 100 километров стальных газопроводов, также проверка 64 пунктов редуцирования газа и выполнено техническое обслуживание более 2500 штук запорной арматуры», - сказал гость студии. 

Подготовка заканчивается 1 октября. «На данный момент практически на 100% выполнено уже все, что было в плане. То есть там осталось буквально немножко,  но за неделю-две мы это доделаем, и 1 октября мы будем полностью готовы к новому отопительному сезону», - заключил главный инженер. 

Источник: Псковская Лента Новостей
