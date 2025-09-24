ЖКХ

Аварийное отключение произвели в Великих Луках из-за повреждения водовода

Во время реконструкции водовода на пересечении проспекта Гагарина и улицы Широкая вечером 24 сентября подрядчик повредил водовод диаметром 200 мм, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города Великие Луки. В результате с 21:00 произведено аварийное отключение водоснабжения в нескольких районах города.

Отключение воды коснулось жилых домов проспекта Гагарина №103, 104a, 124, 124a, 124б, 124в, 124г, 126, 132, 112, 129, 131, 133, 116, 120; частного сектора улиц Гвардейская (дома 3, 4), Угольная (6а, 6б, 8, 14, 14а, 16а, 20, 20а, 5, 5а, 7, 7а, 17, 17а, 41, 134, 123, 132а), а также проспекта Гагарина, 110 и 110к2. Повреждение затронуло водоразборные колонки на улице Гвардейской, 4, проспекте Гагарина (113/2, 104а, 124б, 110) и улице Угольной (4, 14).

Также отключение коснулось административных и социальных объектов на проспекте Гагарина: здания прирельсового склада 98а, ЛО МВД России 96в, МБОУ СОШ № 6 (128), ООО «Кентавр» и ООО «Транс Ком» (118), дома отдыха локомотивных бригад 110, ФГУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии» 114а, ООО «Альвит» 110к1, магазина 114, Великолукского Райпо 129а, Почты России 112, МП «Фармация» 120, Автобазы, ОАО «РЖД» ПГЧ-7, Локомотивного депо 1 ввода с улицы Угольной и угольной бытовки на 114в и других объектов по адресам 116б, 127а, 118а. Дополнительно отключено на улице Угольной, 8а (склад ПОД ХСМ-12 и в служебно-бытовом помещении ПТОЛ ТЧ-31), на улице Деповской, 4а (вагонное депо и бытовые помещения), в пункте техобслуживания локомотивов, а также на улице Угольной (ОС ж/д).

Восстановительные работы проводятся 25 сентября. Для минимизации неудобств организован подвоз воды.