«Водоканал» предупреждает о временном отключении воды в Великих Луках

29 сентября с 09:00 прекращена подача воды по некоторым адресам в Великих Луках, сообщили Псковской Ленте Новостей в администрации города.
Временное отключение водоснабжения произошло по адресам: улица 3-й Ударной Армии, дома 10, 5/48 (автомойка, автомастерская, магазин ИП Тарнакин А.Б.), ООО «ИМЭКС»; улица Новогаражная, дома 6/1, 3, 7, 4/2, 10; проезд Чехова, дома 4, 5, 8, 9, 12, 14, 16, 18, 20, 22, 24; улица Колхозная, дома 21/1, 36/2; улица Чехова, дома 17, 35, 13а.
Также временно не работает водоразборная колонка по адресу: улица Новогаражная, 2/36.
Отключение проводят из-за аварийных ремонтных работ на водопроводе, по завершению водоснабжение восстановят.