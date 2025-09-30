ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Собственной персоной» о подготовке Пскова к зиме

Предлагаем вашему вниманию видеотрансляцию программы «Собственной персоной», которая в эти минуты начинается в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

Гость студии — глава города Пскова Борис Елкин. Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о о завершении проектов благоустройства этого сезона в Пскове и о подготовке к зимнему периоду.

Старт нового отопительного сезоне дан. Что уже включено, что в процессе? Есть ли сейчас какие-то сложности по подключению отопления? Какова готовность к зиме у подрядчиков, которые занимаются содержанием улично-дорожной сети? Что удалось сделать в этом сезоне по ремонтам дорог и дворов?

Об этом и не только — в эфире. Ведущая — Любовь Кузнецова. Телефон прямого эфира — 56-73-72.