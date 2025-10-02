ЖКХ

Псковичи теперь могут контролировать взносы на капремонт онлайн

На сайте регионального оператора добавлен раздел «Личный кабинет», где каждый собственник сможет отслеживать начисление и оплату взносов на капитальный ремонт по своей квартире/помещению, скачать актуальную квитанцию и выписку из лицевого счета, подключить ежемесячное получение квитанций на электронную почту, а также ознакомиться с плановыми сроками проведения работ по капитальному ремонту общего имущества в его доме и уже выполненными работами. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили в пресс-службе фонда капитального ремонта Псковской области.

Данная опция доступна для собственников, чьи многоквартирные дома формируют фонд капитального ремонта на «общем счете» и на специальных счетах, владельцем которых выбран региональный оператор.

Для регистрации в личном кабинете необходимо нажать на баннер «Войти в личный кабинет» на главной странице сайта регионального оператора. Затем нужно заполнить простую форму, указав адрес и лицевой счет квартиры, ФИО собственника, электронную почту, мобильный телефон, номер и дату документа, подтверждающего право собственности. Также нужно принять условия политики конфиденциальности и нажать кнопку «Зарегистрироваться».

Фото: фонд капитального ремонта Псковской области

На указанный адрес электронной почты будет направлено письмо для подтверждения регистрации. При необходимости, на один адрес электронной почты можно подключить доступ к нескольким лицевым счетам.