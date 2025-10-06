ЖКХ

Принятый Госдумой закон ужесточит требования к псковским управляющим компаниям

Госдума приняла законопроект, который ужесточит требования к управляющим компаниям региона. Документ направлен на повышение качества услуг в сфере ЖКХ и борьбу с недобросовестными организациями. Об этом сообщил депутат Псковской городской Думы по округу №3, вице-президент Национального объединения строителей Антон Мороз в своем Telegram-канале.

Фото: Антон Мороз / Telegram

Новые нормы предусматривают обязательное наличие квалифицированного персонала с профильным образованием и опытом работы, оснащение офисов необходимым оборудованием для комфортного приема граждан, а также создание аварийно-диспетчерских служб, готовых оперативно реагировать на любые происшествия.

По словам депутата, это не позволит недобросовестным организациям скрываться за формальной процедурой лицензирования. Он также призвал жителей активно следить за работой своих управляющих компаний.

«Часто получаю обращения от жителей нашего 3 округа, столкнувшихся с игнорированием жалоб управляющих компаний. Благодаря новым правилам, подобные случаи будут пресекаться быстрее и эффективнее», - подчеркнул Антон Мороз.

Законопроект в настоящее время находится на подписи у президента России.