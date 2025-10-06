Плановые отключения электричества произойдут в Новоржевском округе

Плановые отключения электроэнергии произойдут на территории Новоржевского муниципального округа с 13 октября, сообщили Псковской Ленте Новостей в окружной администрации.
«Уважаемые жители округа! С 13 по 16 октября на территории Новоржевского муниципального округа будет проводиться плановое отключение электроэнергии», - сообщили в администрации.
Электричество отключат в следующих населенных пунктах:
«Плановые работы проводятся для повышения надежности электроснабжения. Телефон "горячей линии" 8-800-220-0-220», - добавили в администрации.