ЖКХ

Олег Панкевич об итогах летнего сезона и планах псковского «Горводоканала»

18.11.2025 18:20|ПсковКомментариев: 0

Муниципальное предприятие города Пскова «Горводоканал» реализует и планирует в областном центре масштабные ремонты. Какие объекты уже обновлены? Каковы успехи текущего сезона ремонтных работ? Насколько эффективно функционирует городская инфраструктура, включая систему ливневой канализации? Ответы на эти и другие вопросы в эфире радио ПЛН FM (102.6) дал заместитель директора по производству Олег Панкевич.

 

Олег Валентинович, «Горводоканал» в последние годы успешно реализует и ремонтную, и инвестиционную программы: объекты и направления самые разные. Давайте поговорим про классические летние ремонты: что удалось отремонтировать, заменить, установить? Восстановление благоустройства выполнено?

— Есть, действительно, инвестиционная и производственная программы предприятия. Инвестиционная — на более длительный период, здесь планируются более серьезные мероприятия, предусмотрены различные источники финансирования. Производственная программа — это наш план, который ежегодно на предприятии принимается и уже структурными подразделениями самого предприятия выполняется в весенне-летний период, можно сказать, даже частично в осенний.

Своими силами нам удается переложить от 3 до 5 километров водопроводных сетей и до километра канализационных сетей. Скажу честно, эти участки не всегда кажутся значимыми для людей. В этом году на Некрасова 150 метров, на Ленина 120 метров, всего порядка 15-20 таких участков.  

— Это участки с риском, где прослеживаются аварийные ситуации?

— Да, это те, где были какие-то аварийные моменты, предприятие собственными силами перекладывает данные участки. По канализации — участки еще меньше. Из последних примеров: улица Новаторов, дом 3, там переложили 30 метров, он на большой глубине. Буквально два месяца назад закончили участок на улице Коммунальной у городской больницы, тоже на глубине 6-7 метров, около 40 метров переложили всего. Но он важен для жизнедеятельности и больницы, и города. Это то, что делает предприятие своими силами в рамках производственной программы. И ежегодно такие участки стараемся перекладывать.

— Олег Валентинович, это открытый способ работы?

Не везде, но в большинстве своем это открытый способ работ. Где-то мы используем очень хорошие запасы советского прошлого, особенно это касается водоснабжения. Нам удается протаскивание, так называемой, «трубы в трубе». Единственное, она идет с уменьшением диаметра, но инженеры советского прошлого нам заложили хорошие запасы, и благодаря им в принципе все аварийные участки, тем более центра города, перекладываем без нарушения существенного благоустройства. Для нас это, конечно, палочка-выручалочка. Да, действительно, есть минимальные диаметры для многоквартирного дома, которые не всегда можно пройти, а где-то и без раскопок не обойтись.

— В настоящее время специалисты уже готовят план работ на следующий год? С каким объектами предполагаете работать?

— Что касается производственной программы, вкратце скажу. Это, как правило, больше ежедневная производственная деятельность, планируемая на устранение аварийных ситуаций и так далее. Мы в ней не берем объекты. Это деятельность предприятия на год. Есть инвестпрограмма, она принята у предприятия на 4 года, прошла через министерство по тарифам и энергетики, утверждена. Она касается периода 2025–2028 годов. Это мероприятия, где закладываются более серьезные работы, предприятие к ним готовится заранее, на каждый период определенные работы заложены.

В ближайшей перспективе где можно встретить, в том числе, работников «Горводоканала»? Это заход на перекладку водопровода по улице Максима Горького, где поворот на Красноармейскую набережную, перед пляжем, за 5-ю школу и до улицы Госпитальной дойдет. Будет переложено до 500 метров водопровода.

Сейчас торги не состоялись, но остается в планах продолжить серьезные работы по обеспечению водоснабжения поселка Лисьи Горки и всего дальнего Любятово. Первый этап мы завершили успешно в 2024-м году. Там будут прокладывать сети на несколько километров, теперь подключатся все абоненты. На сегодняшний момент они пользуются скважиной, пробуренной еще в далекие времена. Вода по своим показателям не соответствует в принципе уже нормам СанПиНа, поэтому для людей это проблема. Все это касается больших работ. Есть проекты по перекладыванию водопровода между автовокзалом и железнодорожным вокзалом. И значительные работы предстоят по модернизации своих систем очистки, подготовки воды: замена фильтров.

Очень много проектов заказано, потому что на сегодняшний момент без готового проекта, прошедшего государственную экспертизу, в дальнейшем нельзя участвовать ни в каких федеральных программах. Предприятие одновременно сейчас порядка 6–7 проектов заказало на сложные участки. Если интересно, это канализационный дюкер в районе мясокомбината, коллектор на улице Киселева, где мы частично устранили аварию в районе бассейна «Электрон», улица Техническая целиком, которая не позволяет застройщикам развиваться в том районе, перекладка коллектора в районе Степановского лужка, тоже больная проблема для города. Это всё касается канализации.

— Работа ливневой канализации в городе минувшей весной и летом: осадков выпадало большое количество, как система справлялась? Работала на износ? 

— Сложно сказать, справилась или нет. Мы не наблюдали каких-то больших эксцессов, когда город был подтоплен.

В этом году была переложена вся ливневая канализация по улице Некрасова за счет подрядчика. Она добавляла проблем, поскольку не была рассчитана на залповые сбросы, а это очень дорогостоящее мероприятие. Но она функционировала, мы ее поддерживали в рабочем состоянии.

Единственный момент, что мы, конечно, очень ждем разработки схемы водоотведения ливневых вод, которая заказана администрацией. Разработка данной схемы является обязанностью администрации. Я знаю, что ее активно дорабатывают, в том числе сотрудники нашего предприятия участвуют в разработке данной схемы. Без нее мы не можем двигаться дальше. Без разработки и утверждения главой города не можем принять инвестиционную программу для ремонтов. 

На сегодняшний момент мы устраняем незначительные аварийные ситуации и прочищаем саму ливневку. Мы не можем, как и в системах водоснабжения, водоотведения, закладывать серьезные мероприятия. Хотя видим в городе, где не справляются ливневки, где не хватает диаметра. 

Ждем, не дождемся. Следующий год обозначен, контракт идет полным ходом. Поэтому как будет схема, мы готовы. Но вообще ливневая канализация — это сложное хозяйство, законодатель выделил ее отдельно. Мы должны понимать, что нагрузка здесь не касается жителей, ложится только на собственников зданий и индивидуальных предпринимателей.

«Горводоканал» добился, впервые получил тариф. Его не было никогда. Хотя тарифное законодательство давно действует, мы получили его в прошлом году. Но работа очень сложная: 300 договоров, а платит по ним на сегодняшний день от силы одна десятая часть. И ливневое хозяйство только за год принесло убытков предприятию более 50 миллионов рублей. Мы сейчас вынуждены судиться. 

Беседовала Любовь Кузнецова

Источник: Псковская Лента Новостей
Лента новостей
