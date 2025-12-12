ЖКХ

В Госдуме ответили, кто может оформить перерасчет за ЖКХ в Новый год

Граждане РФ могут оформить перерасчет платы за услуги ЖКХ, если отсутствуют в квартире более пяти дней, например в период новогодних праздников, рассказал член комитета Госдумы по строительству и ЖКХ Александр Якубовский.

«Перерасчет платы за коммунальные услуги возможен, если жители фактически отсутствуют в квартире не менее пяти полных дней подряд, что особенно актуально в период новогодних праздников, когда граждане уезжают на отдых в другие города или за границу. Такой порядок закреплен в правилах предоставления коммунальных услуг. Перерасчет касается тех услуг, которые рассчитываются по нормативу без приборов учета: холодная и горячая вода, водоотведение и газ. По отоплению перерасчет не проводится», - сказал Якубовский.

Парламентарий отметил, что для получения перерасчета необходимо заранее уведомить управляющую компанию (УК) или ресурсоснабжающую организацию (РСО) о планируемом отсутствии. Он добавил, что, если УК или РСО не удалось предупредить заранее, то можно предоставить подтверждающие документы уже после возвращения. По его словам, обычно принимают билеты, отметки о проживании в гостинице или командировочные удостоверения, пишет РИА Новости.

«Если речь идет о коммуналке, правила такие же: перерасчет возможен для каждого проживающего, но факт отсутствия нужно подтвердить. Управляющая организация обязана сделать перерасчет в течение пяти рабочих дней после обращения. Если отказали, можно обжаловать в госжилинспекцию или в суд», - заключил он.