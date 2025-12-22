ЖКХ

Начинается видеотрансляция программы «Обратный отсчет» с Игорем Максимовым

Слушайте на волнах ПЛН FM (102.6 FM) новый выпуск программы «Обратный отсчет», в которой известные региональные политики, общественные деятели, представители сфер культуры, образования и спорта подводят итоги уходящего года.

Сегодняшний гость студии - директор муниципального предприятия города Пскова «Псковские тепловые сети» Игорь Максимов.

Ведущая Любовь Кузнецова поговорит с ним о том, каким уходящий 2025 год был для ПТС, об основных реализованных проектах по модернизации инфраструктуры теплоснабжающего комплекса и о планах на 2026 год.

Трансляция завершена