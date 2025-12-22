ЖКХ

Реконструкция коллектора на пересечении улиц Петрова и Алтаева в Пскове выполнена на 90%

В Пскове близится к завершению реконструкция коллектора на пересечении улиц Петрова и Алтаева — на текущий момент работы выполнены на 90%. Об этом в эфире радио ПЛН FM сообщил директор муниципального предприятия «Горводоканал» Константин Болотин.

«Мы длительное время занимались прочисткой и точечными локальными ремонтами этого участка, — рассказал он. — Дело в том, что коллектор был проложен ещё в советское время, и мы обнаружили множество мест, где он уложен с контруклоном. Кроме того, местами коллектор имеет разный диаметр, что приводило к заужению участков, а как следствие — к подпору, переливам и изливам сточных вод».

По словам Константина Болотина, благодаря поддержке правительства Псковской области удалось привлечь федеральное финансирование: контракт заключили в апреле. Однако в процессе работ возникли непредвиденные сложности. За два с половиной года, прошедших между проектированием и началом реконструкции, ситуация на местности существенно изменилась: появились новые здания, произошли «самозахваты» территорий, сдвинулись заборы, были проложены новые электрические и газовые сети.

«Подрядчик столкнулся с серьёзными трудностями, что потребовало корректировки проекта, — пояснил директор «Горводоканала». — Порой приходилось действовать оперативно: происходило обрушение заборов, требовалось их восстановление, случались обрушения коллектора и даже порыв нашего водопровода. Мы работали с подрядчиком в тесном взаимодействии».

Сейчас основной объём работ практически завершён: весь трубопровод проложен, подрядчик приступил к монтажу колодцев для соединения участков. Константин Болотин выразил уверенность, что до конца года проект будет завершён и коллектор запустят в работу. Некоторое благоустройство, возможно, перенесут на следующий год, если подрядчик не успеет завершить его в установленные сроки.