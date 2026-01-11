Прорыв водопровода устраняют в великолукском поселке Дубрава-1

Прорыв водопровода произошел в поселке Дубрава-1, сообщил глава Великолукского муниципального округа Алексей Кузьмин в своем Telegram-канале.

Фото здесь и далее: Алексей Кузьмин / Telegram-канал

По словам руководителя округа, на месте происшествия уже работает ремонтная бригада. Специалисты проводят необходимые мероприятия по устранению неполадки.

«Система водоснабжения будет восстановлена в ближайшее время», — заверил Алексей Кузьмин.

Глава округа поблагодарил жителей посёлка за понимание и терпение, а также выразил признательность ремонтной бригаде за оперативную и профессиональную работу.