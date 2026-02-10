 
ЖКХ

Газ на пороге: как ускорить приход «голубого топлива» в дома псковичей. ЛОНГРИД

Жителям областного центра это не представить, но во многих муниципалитетах Псковской области до сих пор запасаются на зиму дровами и углем. Исправить эту ситуацию и перевести население на экономичное и безопасное «голубое топливо» призвана социальная газификация - федеральная программа, в рамках которой возможно бесплатное проведение газа от магистральной трубы до границ участков домовладельцев. 

В нашем регионе программа реализуется в 17 муниципальных образованиях. Насколько быстро газ приходит в дома жителей? Как обеспечить готовность домовладения к приему «голубого топлива»? Кто может сэкономить на подключении? Подробности — в нашем лонгриде. 

