Новая блочно-модульная газовая котельная появится в Новоржевском округе

Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной газовой котельной ведется в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».

«Хочу поделиться с вами важной информацией о ходе работ по улучшению системы теплоснабжения нашего округа. В настоящее время ведётся активная разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной газовой котельной — проекта, который имеет ключевое значение для надёжности и эффективности теплоснабжения целого ряда социально значимых объектов, и на перспективу - газификации города Новоржева. Работы выполняются в рамках муниципального контракта от 19 сентября 2025 года», - сообщила Любовь Трифонова.

Подрядчиком выступает ООО «Проект инжиниринг». К настоящему моменту уже выполнены все необходимые инженерные изыскания, проведены ключевые согласования, развёрнуты активные работы по проектированию.

Проект предусматривает не только создание самой блочно-модульной газовой котельной, но и прокладку участков теплотрасс, которые будут интегрированы с действующей системой теплоснабжения.

Новая инфраструктура обеспечит соединение теплотрасс с теплотрассами следующих объектов:

котельная № 5 — Новоржевская средняя школа;

котельная № 6 — районный культурно спортивный комплекс;

котельная № 7 — администрация округа;

котельная № 8 — больница;

котельная Новоржевской средней школы на улице Карла Маркса.