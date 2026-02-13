Новая блочно-модульная газовая котельная появится в Новоржевском округе

Разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной газовой котельной ведется в Новоржевском муниципальном округе, сообщается на странице главы округа Любови Трифоновой в соцсети «ВКонтакте».
«Хочу поделиться с вами важной информацией о ходе работ по улучшению системы теплоснабжения нашего округа. В настоящее время ведётся активная разработка проектно-сметной документации по строительству блочно-модульной газовой котельной — проекта, который имеет ключевое значение для надёжности и эффективности теплоснабжения целого ряда социально значимых объектов, и на перспективу - газификации города Новоржева. Работы выполняются в рамках муниципального контракта от 19 сентября 2025 года», - сообщила Любовь Трифонова.
Подрядчиком выступает ООО «Проект инжиниринг». К настоящему моменту уже выполнены все необходимые инженерные изыскания, проведены ключевые согласования, развёрнуты активные работы по проектированию.
Проект предусматривает не только создание самой блочно-модульной газовой котельной, но и прокладку участков теплотрасс, которые будут интегрированы с действующей системой теплоснабжения.
Новая инфраструктура обеспечит соединение теплотрасс с теплотрассами следующих объектов:
- котельная № 5 — Новоржевская средняя школа;
- котельная № 6 — районный культурно спортивный комплекс;
- котельная № 7 — администрация округа;
- котельная № 8 — больница;
- котельная Новоржевской средней школы на улице Карла Маркса.
«Такая схема позволит повысить надёжность теплоснабжения важнейших социальных учреждений, оптимизировать эксплуатационные расходы и создать резерв мощности для дальнейшего развития округа. Уверена, что реализация этого проекта станет значимым шагом к модернизации коммунальной инфраструктуры Новоржевского округа и повысит качество жизни наших жителей. Благодарю всех специалистов, занятых в проекте, за ответственный подход к делу. Мы продолжим информировать вас о ходе работ», - добавила Любовь Трифонова.