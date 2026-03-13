Работников псковского «Горводоканала» наградили за многолетний труд

В преддверии Дня работников жилищно-коммунального хозяйства, который отмечается 15 марта, работникам псковского «Горводоканала» вручили награды и почетные грамоты, сообщили Псковской Ленте Новостей на предприятии.

Фотографии: «Горводоканал»

Многолетний и добросовестный труд работников предприятия отметили Министерство строительства и ЖКХ Российской Федерации, губернатор Псковской области, правительство Псковской области, Псковское областное Собрание депутатов, министерство строительства и ЖКХ Псковской области, министерство регионального контроля и надзора Псковской области, Псковская городская Дума и администрация города Пскова.

Часть сотрудников наградили почетными грамотами и благодарностями муниципального предприятия города Пскова «Горводоканал», а также занесли на доску почета предприятия.