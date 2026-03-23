Унитаз не мусоропровод

Чистота во дворах и исправная работа инженерных систем в наших домах - забота управляющих компаний, с которой жильцы заключают договоры. Но иногда одной работы организации, которая берёт на себя обязательства по содержанию и обслуживанию общего имущества многоквартирного дома, мало. Необходимо, чтобы и сами граждане соблюдали чистоту и правильно пользовались благами цивилизации. Именно о таких случаях шла речь на совещании с руководителями псковских «управляек», которое прошло в УГХ администрации города. Подробности - в репортаже Псковской Ленты Новостей.

Что выкидывают из окон

Первый вопрос, который рассмотрели участники встречи, касался уборки дворовых территорий. Управляющие организации проводят эту работу регулярно. Но что делать, если двор убран, а с соседних территорий ветром приносит мусор или нерадивые жильцы выкидывают окурки прямо из окон? Как бороться с такими нарушениями?

На вопрос представителей УК о том, когда будут привлекать к административной ответственности граждан, которые мусорят во дворе, ответила начальник контрольного управления администрации города Пскова Наталья Симонова. Она пояснила, что контрольные мероприятия осуществляются в соответствии с федеральным законом № 248. «Штрафы мы применять к гражданам не можем. Собственники многоквартирных домов обязаны содержать дворовые территории в надлежащем санитарном состоянии. Учитывая то, что жители многоквартирных домов передали вам в управление эти территории, за их уборку отвечаете вы», - обратилась она к присутствующим представителям управляющих компаний.

По словам Натальи Симоновой, именно «управляйки» должны фиксировать нарушения. «Регулярная уборка должна осуществляться, а если вдруг вы видите, что из окон вашего дома систематически какой-либо гражданин выкидывает мусор, вы проводите с ним работу. Если не получается - вызываете участкового», - рассказала она.

Начальник Контрольного управления отметила, что ее ведомство по таким нарушениям может только выдать предостережение. «В правилах благоустройства нет прямого обращения к физическим лицам. То есть, если видим мусор на дворовой территории, будем привлекать к ответственности управляющую компанию», - сказала она.

Начальник отдела контрольно-правового устройства контрольного управления Александр Сергеев заметил, что, когда в 2022 году вводился муниципальный контроль в сфере благоустройства, управляющие компании предупреждали о том, что им предстоит бороться с нарушителями во дворах. «Если вы недовольны действующим законодательством, можете инициировать изменения», - предложил он.

Наталья Симонова пояснила, что на данный момент контрольное управление выполняет «исключительно выездные обследования, без взаимодействия»: «Выдаем предписания, в случае неисполнения которых составляется протокол и передаётся в суд для рассмотрения».

По ее словам, в 2025 году в суды был отправлен 21 протокол за неисполнение предписаний. Однако штрафы за нарушения небольшие: физическому лицу - от 300 до 500 рублей, юридическому- 10 тысяч рублей.

Проблема и в том, что зафиксировать нарушения сложно. «Если человек выбросил мусор, нужно, чтобы камера зафиксировала это или были свидетели. Давно стоит вопрос о том, что нужна упрощенная процедура для мелких нарушений. Нужно взять паузу и проработать этот вопрос», - предложил заместитель министра регионального контроля и надзора Псковской области Алексей Крюков.

Он рекомендовал ассоциации управляющих компаний разработать предложения, как изменить этот механизм. «Посмотрим практику других регионов. И предложим вместе с депутатским корпусом рассмотреть внесение изменений либо в правила благоустройства, либо в другой документ, который упростил бы процедуру привлечения к административной ответственности», - сказал он.

Что смывают в унитаз

Вторая часть встречи была посвящена проблеме, с которой сталкиваются ресурсоснабжающие организации, в частности «Горводоканал». Это аварии, связанные с засорением системы водоотведения предметами личной гигиены, тряпками и т. п.

«К сожалению, не все наши граждане могут надлежащим образом использовать систему водоотведения. Большинство засоров связано с тем, что туда попадают одноразовые салфетки, тряпки, наполнители для кошачьих туалетов, которые не растворяются в воде», - пояснил Алексей Крюков.

Более подробно о проблеме рассказал руководитель Единой диспетчерской службы МП г. Пскова «Горводоканал» Сергей Солдатов.

«За 2025 год объем ветоши, которая попадает в систему канализации, увеличился по сравнению с прошлым периодом на 80 кубометров. Это то, что мы вынули из канализационных насосных станций. Можно только предположить, сколько осталось в трубах», - сообщил он.

По словам Сергея Солдатова, объем нерастворимого мусора в канализации растет. За 2025 год - 700 кубометров. «Только два с лишним кубометра ветоши поднято из колодцев, которые обслуживают половину дома по ул. Труда, 58. Жителям, которые пытаются на какой-то период облегчить свое существование, нужно задуматься о том, что из-за этого может пострадать целый дом и даже микрорайон», - отметил он.

Сергей Солдатов также рассказал, что, если в старом жилом фонде засоры в канализации происходят из-за попавших туда предметов гигиены (памперсов, салфеток), то в новых районах - это строительный мусор, который опаснее. «Строительные смеси, которые используются при ремонте квартир, попадая в систему канализации, приводит к ее остановке», - предупредил он.

Участники совещания признали, что необходима профилактическая работа с жильцами, чтобы они не путали мусоропровод с системой водоотведения. Потому что важно правильно пользоваться коммунальными системами. Неисправность одной влияет на работу другой. Для прочистки системы водоснабжения иногда требуется отключение и холодной, и горячей воды. Кроме того, средства, которые тратятся на устранение аварий, могли бы идти на модернизацию сетей.

«Проблема очень важная и актуальная. Важно, чтобы каждый житель понимал, что от каждой квартиры зависит то, как весь дом и в целом город будет дальше жить, насколько комфортно. Поэтому, если мы говорим о соблюдении необходимых правил, хотелось попросить каждого гражданина нашего города, чтобы думал о последствиях своих действий, которые могут повлечь в конечном итоге более глобальные проблемы уже в городском масштабе», - резюмировала заместитель начальник УГХ администрации Пскова Дарья Дмитриева.

В заключение совещания руководителям управляющих организаций напомнили, что впереди - месячник по уборке города. Погода позволяет привести дворовые территории в порядок. Граждане тоже могут принять участие в субботниках, чтобы к майским праздникам город стал красивым.

Светлана Синцова

Фото «Горводоканала» и Анны Тягуновой