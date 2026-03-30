В дни школьных каникул псковские газовики напоминают о мерах безопасности для детей

Учебный год стремительно приближается к завершению, и у всех школьников начались долгожданные каникулы. В это время многие ребята остаются без присмотра взрослых. Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» призывают родителей рассказать детям правила безопасности, особенно при использовании газовых приборов в быту.

«В первую очередь необходимо объяснить детям, что газ – это не игрушка, нельзя самостоятельно крутить ручки и трогать конфорки. Если ребенок уже достаточно взрослый, покажите, как правильно пользоваться плитой. Акцентируйте внимание на том, что длинные волосы нужно убирать, одежда с широкими рукавами может быть опасна при близком контакте с огнем, а после каждого использования, кран перед газовым прибором необходимо перекрывать. Также нужно напомнить детям, что нельзя использовать газовую плиту для обогрева помещения и сушки вещей», - рассказали в компании.

Школьникам также важно знать, что делать при появлении запаха газа в квартире: не зажигать спички, не включать электроприборы, перекрыть кран, открыть окно, выйти из дома и позвонить взрослым и сразу же в аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 или 112. Для надежности телефоны экстренных служб лучше выписать на яркий стикер и разместить на видном месте, например, рядом с входной дверью, на холодильнике и в детской комнате.

Современное газовое оборудование обладает встроенной системой безопасности, которая помогает предотвратить трагедию. При выборе новой плиты рекомендуется обращать внимание на наличие функции «газ-контроль», которая автоматически отключает подачу газа, если пламя потухло, и опции «защита от детей», блокирующей панель управления.

Дополнительный и максимально надежный уровень защиты обеспечивает система контроля загазованности. Этот прибор круглосуточно отслеживает концентрацию природного и угарного газа в воздухе. При превышении допустимого уровня система подаст громкий звуковой сигнал и автоматически перекроет подачу газа. Установить такое оборудование помогут специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».