 
ЖКХ

В дни школьных каникул псковские газовики напоминают о мерах безопасности для детей

0

Учебный год стремительно приближается к завершению, и у всех школьников начались долгожданные каникулы. В это время многие ребята остаются без присмотра взрослых. Специалисты АО «Газпром газораспределение Псков» призывают родителей рассказать детям правила безопасности, особенно при использовании газовых приборов в быту.  

Фото: «Газпром газораспределение Псков» / «ВКонтакте»

«В первую очередь необходимо объяснить детям, что газ – это не игрушка, нельзя самостоятельно крутить ручки и трогать конфорки. Если ребенок уже достаточно взрослый, покажите, как правильно пользоваться плитой. Акцентируйте внимание на том, что длинные волосы нужно убирать, одежда с широкими рукавами может быть опасна при близком контакте с огнем, а после каждого использования, кран перед газовым прибором необходимо перекрывать. Также нужно напомнить детям, что нельзя использовать газовую плиту для обогрева помещения и сушки вещей», - рассказали в компании. 

Школьникам также важно знать, что делать при появлении запаха газа в квартире: не зажигать спички, не включать электроприборы, перекрыть кран, открыть окно, выйти из дома и позвонить взрослым и сразу же в аварийную газовую службу по телефонам 04, 104 или 112. Для надежности телефоны экстренных служб лучше выписать на яркий стикер и разместить на видном месте, например, рядом с входной дверью, на холодильнике и в детской комнате.

Современное газовое оборудование обладает встроенной системой безопасности, которая помогает предотвратить трагедию. При выборе новой плиты рекомендуется обращать внимание на наличие функции «газ-контроль», которая автоматически отключает подачу газа, если пламя потухло, и опции «защита от детей», блокирующей панель управления.

Дополнительный и максимально надежный уровень защиты обеспечивает система контроля загазованности. Этот прибор круглосуточно отслеживает концентрацию природного и угарного газа в воздухе. При превышении допустимого уровня система подаст громкий звуковой сигнал и автоматически перекроет подачу газа. Установить такое оборудование помогут специалисты АО «Газпром газораспределение Псков».

«Уроки газовой безопасности стали частым мероприятием в школах города и области. Специалисты газовых компаний, а также преподаватели образовательных учреждений с помощью методических рекомендаций стараются объяснить школьникам доступным, понятным языком, как работают газовые приборы и что нужно делать в экстренных ситуациях. Как показывают итоги комплексной региональной акции «Я и пожарная безопасность», тему газовой безопасности школьники нашей области изучают очень внимательно и подробно», - отметил главный инженер – первый заместитель генерального директора АО «Газпром газораспределение Псков» Максим Ксенофонтов.
Прокомментировать

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михаилович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Рейтинг@Mail.ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026