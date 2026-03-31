Депутат Госдумы объяснил, за какие ЖКУ по закону можно не платить

Россияне имеют право законно не платить за целый ряд навязанных им услуг в квитанциях ЖКХ, заявил зампредседателя комитета Госдумы по бюджету и налогам Каплан Панеш. Поводом для такого разъяснения стала распространенная практика управляющих компаний, которые включают в платежки дополнительные услуги без явно выраженного согласия собственников жилых помещений. По словам парламентария, навязанные таким образом сервисы являются незаконными, и граждане имеют полное право оспаривать такие действия.

Каплан Панеш объяснил, что все услуги ЖКХ по закону делятся на обязательные и дополнительные. К числу первых относятся те, которые направлены на поддержание дома в исправном и безопасном для его обитателей состоянии: уборка лестничных клеток, чердаков, подвалов и иных мест общего пользования, обслуживание лифтов и внутридомовых инженерных сетей, вывоз твердых коммунальных отходов и т. п. За эти работы собственники должны платить в любом случае, поскольку они предусмотрены минимальным перечнем услуг по содержанию общедомового имущества.

А вот все, что включается в квитанции ЖКХ сверх этого — охрана и видеонаблюдение, услуги консьержа, установка автоматического шлагбаума или домофона, мытье окон или так называемая «расширенная уборка», — является уже дополнительными услугами. Платить за них собственник обязан в одном-единственном случае: если решение об этом принято на общем собрании жильцов всего дома, пишет «Вологда-Поиск». При этом протокол собрания должен быть оформлен соответствующим образом, а само оно обязано иметь минимальный кворум в 50% голосов от общего числа собственников, которых нужно предупредить не менее чем за десять дней до даты собрания.

Если же любая подобная услуга навязана решением управляющей компании, председателя совета дома или старшей по подъезду — она является незаконной, и платить за нее не надо, подчеркнул парламентарий. Собственник вправе написать заявление об исключении соответствующей строчки из платежного документа, а также потребовать перерасчета за все ранее оплаченные периоды. Каплан Панеш посоветовал гражданам внимательно изучать получаемые ими квитанции — и не стесняться отстаивать свои права, если в них обнаруживаются несогласованные дополнительные услуги.

