«Пустошкинские теплосети» наказали за похолодание в многоквартирном доме

Прокуратура Пустошкинского района провела проверку исполнения муниципальным предприятием «Пустошкинские теплосети» требований жилищно-коммунального законодательства и выявила нарушения, сообщили Псковской Ленте Новостей в прокуратуре.

В результате проверки установили, что 10 февраля на котельной №12 (город Пустошка, улица Революции, дом 59а) снижена подача тепла в многоквартирный дом №36 на улице Литвиненко, из-за чего в доме нарушился температурный режим.

Частью 1 статьи 7.23 КоАП РФ предусмотрена административная ответственность за нарушение нормативного уровня или режима обеспечения населения коммунальными услугами, за исключением предусмотренных частью 2 настоящей статьи.

По постановлению прокуратуры Пустошкинского района директор муниципального предприятия «Пустошкинские теплосети» в марте был привлечен к административной ответственности по части 1 статьи 7.23 КоАП РФ в виде предупреждения.

Температурный режим в многоквартирном восстановлен.