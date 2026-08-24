Несколько улиц в Новосокольниках остаются обесточенными

Энергетики восстановили электроснабжение более чем в 150 населенных пунктах Новосокольнического муниципального округа, однако специалисты пока не вернули свет на многие улицы города Новосокольники и в 48 деревень. Об этом сообщил глава округа Виктор Новиков на своей странице в социальной сети «ВКонтакте».

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Руководитель округа рассказал, что сейчас работают две аварийные бригады, имеющие спецтехнику, и отметил: «Энергетики предпринимают все возможные меры, но пока не восстановили подачу электроэнергии в 48 деревнях, где находятся 648 домов и проживают около 600 человек, а также на многих улицах города».

«Прошу с пониманием отнестись к создавшейся ситуации. Приношу извинения за доставляемые неудобства», — обратился к жителям Виктор Новиков.

Глава округа также напомнил, что граждане могут сообщить об отключениях электроэнергии по бесплатному круглосуточному телефону: 8-800-220-0-220 или по номеру: 122.

Шквалистый ветер стал причиной массовых отключений электроэнергии, падения деревьев и обрыва проводов сразу в нескольких муниципальных округах Псковской области на минувших выходных. Утром в субботу более 40 тысяч человек были оставлены без электричества.