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Перекрытие батарей в многоэтажках обернется двойными платежами - ПТС

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Отключение батарей и переход на электрообогрев в квартирах Пскова технически почти невозможны, а простое перекрытие радиаторов приведёт к двойной оплате коммунальных услуг. Об этом Псковской Ленте Новостей сообщили на предприятии «Псковские тепловые сети».

Изображение: ПТС / создано нейросетью

Закон запрещает переход на индивидуальное отопление в домах, которые уже подключили к централизованной системе. Представители «Псковских тепловых сетей» пояснили, что в большинстве псковских многоэтажек применяют вертикальную разводку стояков. Трубы проходят через все квартиры сверху донизу. Если собственник перекроет свой участок, он нарушит циркуляцию теплоносителя и оставит соседей по всему стояку без тепла. Поэтому теплоснабжающая организация отказывает в выдаче технических условий.

Некоторые жильцы просто перекрывают батареи кранами и включают электрические конвекторы. На предприятии обратили внимание на то, что этот способ не освобождает от платежей. Собственникам всё равно придётся оплачивать центральное отопление по общедомовому счётчику и содержание общего имущества. При этом стоимость электричества для обогрева квартиры зимой достигает значительных сумм. Люди платят дважды.

Представители «Псковских тепловых сетей» разъяснили ситуацию с законными альтернативами. Они указали, что жители могут использовать дополнительные обогреватели, устанавливать терморегуляторы на радиаторы или утеплять квартиры. Эти действия не требуют согласований. Также специалисты обозначили вариант коллективного перехода: если весь дом проведёт общее собрание собственников и утвердит проект реконструкции, администрация рассмотрит возможность установки индивидуального теплового пункта для всего здания.

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