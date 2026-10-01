 
ЖКХ

Продлен прием заявок на конкурc «ПРО газ»

0

Прием работ на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» продлен до 31 декабря 2026 года.

Фото: «ПРО газ»

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Санкт-Петербурге в рамках XV Петербургского международного газового форума в 2027 году.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. К участию приглашаются профессиональные журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, блогеры, фотографы, а также иные авторы, опубликовавшие материалы по теме газоснабжения и газификации. Конкурс проводится в семи номинациях:

  • Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;
  • Лучшая публикация в печатном издании;
  • Лучшая публикация в информационном агентстве;
  • Лучшая публикация в интернет-издании;
  • Лучшая публикация в социальных сетях и блогах;
  • Лучший материал на радио;
  • Лучшая фото.

Для участия необходимо направить заявку на электронную почту konkursgaz@yandex.ru или заполнить форму на портале в разделе конкурса «ПРО газ». Форма заявки, положение, требования к материалам и критерии оценки размещены на сайте.

Прокомментировать
Подписывайтесь на ПЛН в МАКС →
 

Реклама на ПЛН

Псковская Лента Новостей (ПЛН)

Электронное периодическое издание. Регистрационный номер СМИ Эл № ФС77-42756 от 25 ноября 2010 года выдан Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель: Общество с ограниченной ответственностью «Гражданская пресса».

Полное копирование материалов сайта запрещено. При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети интернет — гиперссылка) на сайт «Псковская лента новостей» обязательна.

18 +

Адрес редакции:

180007, Россия, Псковская область, город Псков, улица Петровская, 51

Главный редактор:

Александр Михайлович
Савенко

Заместитель главного редактора —
выпускающий редактор:

Ксения Алексеевна
Иванова

Телефон редакции:

+7 (8112) 72-22-07

Общие вопросы:

redaktor@pln-pskov.ru

Технические вопросы:

admin@pln-pskov.ru

Рекламная служба:

+7 (8112) 720-120

rm60.ru

Мы в соцсетях:

Счетчики:

Top.Mail.Ru

© Псковская Лента Новостей, 2000 — 2026