Продлен прием заявок на конкурc «ПРО газ»

Прием работ на Всероссийский конкурс журналистов и блогеров «ПРО газ» продлен до 31 декабря 2026 года.

Фото: «ПРО газ»

Церемония награждения победителей конкурса состоится в Санкт-Петербурге в рамках XV Петербургского международного газового форума в 2027 году.

На конкурс принимаются материалы, опубликованные в период с 1 января 2025 года по 31 декабря 2026 года. К участию приглашаются профессиональные журналисты федеральных, региональных и местных СМИ, блогеры, фотографы, а также иные авторы, опубликовавшие материалы по теме газоснабжения и газификации. Конкурс проводится в семи номинациях:

Лучший сюжет на телевидении и видеохостингах;

Лучшая публикация в печатном издании;

Лучшая публикация в информационном агентстве;

Лучшая публикация в интернет-издании;

Лучшая публикация в социальных сетях и блогах;

Лучший материал на радио;

Лучшая фото.

Для участия необходимо направить заявку на электронную почту konkursgaz@yandex.ru или заполнить форму на портале в разделе конкурса «ПРО газ». Форма заявки, положение, требования к материалам и критерии оценки размещены на сайте.