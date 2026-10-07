«Газпром межрегионгаз Псков» и главы семи муниципалитетов сверили планы по догазификации

Генеральный директор ООО «Газпром межрегионгаз Псков» - управляющей организации АО «Газпром газораспределение Псков» Антон Дымов вместе с советником по взаимодействию с органами власти Арменом Мнацаканяном провели встречи с главами семи муниципалитетов.

Фото здесь и далее: Антон Дымов / «ВКонтакте»

В ходе деловой поездки участники посетили Новоскольнический, Невельский, Локнянского, Бежаницкий, Порховский, Дедовичский и Дновский муниципальные округа.

На рабочих совещаниях с главами муниципалитетов обсудили ход исполнения догазификации, соблюдение и необходимость корректировки планов-графиков, проведение строительно-монтажных работ, социальную поддержку граждан на газификацию и восстановление дорожного полотна после завершения строительства.

Особого внимания требовало обсуждение проектных решений по строительству сетей на сложных участках догазификации, а также усиление работы по взаимодействию с заявителями, до границ участков которых выполнено строительство газораспределительных сетей, но не завершены работы по подготовке домовладения к приему газа.

В настоящее время бесплатно провести газ до границ своего участка могут жители 172 населенных пунктов области. За время реализации программы построено более одной тысячи километров газораспределительных сетей и газопроводов-вводов. У более 17 тысяч жителей Псковской области уже исполнены заявки на догазификацию - газопровод бесплатно подведен до границ земельного участка.

На сегодняшний день более 9,5 тысяч абонентов уже подключены к сетевому природному газу в рамках догазификации, всего в работе псковских газовых компаний находится более 20,9 тысяч заявок.