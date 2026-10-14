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Жителям Псковской области порекомендовали оплатить услуги по вывозу ТКО до 15 числа

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Рекомендуемый срок оплаты коммунальных услуг за предыдущий месяц наступает уже завтра, 15 октября. В связи с этим ООО «Экогрупп» напомнил жителям Псковской области о необходимости своевременно оплачивать по квитанциям за вывоз ТКО в своей группе в социальной сети «ВКонтакте».

Изображение: ООО «Экогрупп» / «ВКонтакте»

«Своевременная оплата — это не просто цифры в квитанции. Это вклад в регулярный вывоз отходов, чистоту контейнерных площадок и комфорт наших городов и поселков», — отметили в организации.

Совершить платеж можно не выходя из дома, используя онлайн-сервисы или банковские приложения.

При возникновении вопросов по начислениям абоненты могут обратиться в компанию по телефонам: 8 (8112) 20-14-31, 20-14-32, электронной почте: ecogrupp@tko60.ru или в сообщениях в официальном сообществе компании «ВКонтакте».

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