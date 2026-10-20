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Мусороперегрузочную станцию планируют построить вблизи псковской деревни Ветошка

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Мусороперегрузочную станцию планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи псковской деревни Ветошка. Для разъяснения жителям Пскова и Псковского муниципального округа вопросов, связанных со строительством мусороперегрузочной станции (МПС) вблизи населенного пункта, провели рабочую встречу с министром строительства и жилищно-коммунального хозяйства Ксенией Григорьевой. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе Законодательного Собрания Псковской области, участие во встрече принял депутат Андрей Ключко. 

Фотографии: пресс-служба Законодательного Собрания Псковской области

В совещании также участвовали председатель Собрания депутатов Псковского муниципального округа Валерия Фомина, председатель постоянной комиссии по экономической политике Виктор Герасимов, представители управления капитального строительства и регионального оператора по обращению с ТКО.

Мусороперегрузочную станцию планируют построить на территории бывшего асфальтового завода вблизи деревни Ветошка. Важно понимать, что этот объект является логистическим узлом, а не местом конечного складирования ТБО.

«Я понимаю, что эта тема волнует людей, и потому задавал вопросы, на которые хотят получить ответы мои избиратели. Как нам разъяснили специалисты, на этой станции не будет осуществляться обработка, накопление или захоронение отходов. Это площадка, где происходит только перегрузка отходов. По сути, на этой площадке из маленьких мусоровозов отходы перегружаются в большие грузовики с последующей отправкой на полигоны ТБО», – поделился озвученной на совещании информацией Андрей Ключко.

Депутат вошёл в состав инициативной группы, чтобы держать ситуацию со строительством объекта на контроле.

В Заксобрании добавили, что нормами СанПиНа для МПС установлен размер санитарно-защитной зоны в 100 метров. Мусороперегрузочную станцию у деревни Ветошка планируют построить примерно в километре от жилых домов. Сама станция не является объектом капитального строительства и не предназначена для утилизации, обработки и размещения отходов. Учитывая текущую систему сбора твёрдых коммунальных отходов (ТКО), включая крупногабаритные, предварительная сортировка на данном этапе технически не представляется возможной. Мусороперегрузочная станция будет выполнять исключительно функцию логистического узла для перегрузки отходов, собранных с территории Псковского округа и Пскова.

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