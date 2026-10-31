Любовь Трифонова: Стабильная подача воды и тепла зависит от каждого из нас

Погасить задолженность за коммунальные услуги, которая достигла 2 млн рублей и мешает МУП «Новоржевресурс» своевременно проводить ремонты и обеспечивать стабильную работу коммунальной инфраструктуры в отопительный сезон призвала жителей Новоржевского муниципального округа глава Любовь Трифонова в соцсети «ВКонтакте».

Фото: Любовь Трифонова / ВКонтакте

«28 октября в администрации округа прошла балансовая комиссия, где детально мы рассмотрели итоги работы коммунального предприятия МУП "Новоржевресурс" за прошедшие 9 месяцев. Дорогие друзья, сегодня хочу честно и открыто поговорить с вами о том, что мы выяснили, и почему это касается каждого из нас», - сообщила Любовь Трифонова.

Затем она пояснила, что «Новоржевресурс» — это предприятие, которое несёт прямую ответственность и за тепло в квартирах, и за водоснабжение, и за работу канализации.

«Это основа нашего бытового комфорта, особенно сейчас, с наступлением холодов. Сегодня сотрудники предприятия стараются оперативно реагировать на все проблемные ситуации и делать свою работу качественно!» - добавила глава округа.

По ее словам, за прошедших 12 месяцев со стороны администрации сделали все возможное по созданию нового предприятия и его поддержке в целях стабильной работы.

«И все это для того, чтобы наши жители получали качественную и своевременную услугу. К сожалению, финансовая ситуация на предприятии складывается непростая. Главная причина, которая мешает нам стабильно развиваться и вкладывать деньги в ремонт — это задолженность населения за коммунальные услуги», - акцентировала Любовь Трифонова.

На сегодняшний день, как сообщает глава округа, задолженность составляет около двух миллионов рублей. Это деньги, по ее словам, которые должны были пойти на:

замену изношенных труб, чтобы не было аварий зимой;

ремонт котлов и котельных;

закупку материалов для поддержания всей системы в рабочем состоянии.

«Когда платежи задерживаются, мы не можем вовремя проводить ремонты. Мы работаем «с колёс», в режиме постоянного устранения аварий вместо их предотвращения. Это недовыплаченная заработная плата тех, кто трудится на устранении аварий. Это создаёт серьёзные риски для прохождения зимнего периода и отопительного сезона. Стабильная подача воды и тепла напрямую зависит от своевременной оплаты услуг, а значит, от каждого из нас. Я обращаюсь к каждому, пожалуйста, проверьте свои квитанции. Если у вас есть задолженность, найдите возможность её погасить. Это вопрос наличия воды в вашем доме и доме вашего соседа, это вопрос тепла и безопасности всей инфраструктуры нашего округа», - отметила Любовь Трифонова.

Она добавила, что на комиссии предприятию дали чёткие рекомендации по работе с неплательщикам, по оптимизации расходов и поиску внутренних резервов.

«Администрация округа держит эту ситуацию на личном контроле. Но без вашего участия, без вашей ответственности мы не сможем обеспечить тот уровень надёжности, которого вы заслуживаете! Давайте будем партнёрами в этом вопросе. От нашего общего ответственного подхода зависит, насколько спокойно и тепло мы переживём эту зиму! Друзья! Пишите в комментариях свои вопросы и предложения. Нам сегодня очень важна обратная связь!» - заключила глава округа.