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Станислав Стармолотов: Станцию по смягчению воды запустим в этом году

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Станцию по смягчению воды планируется запустить в текущем году. Такое заявление сделал в эфире ПЛН FM (102,6 FM) глава города Пскова Станислав Стармолотов.

«Населению нет никакого дело до судебных тяжб. Населению важно, чтобы не приходилось раз в год менять забитые трубы. Мы вопрос по строительству станции по смягчению воды передели в государственные руки. Поставили на баланс "Горводоканала" эту станцию. Прошли конкурсные процедуры, 9 ноября состоится заключение контракта на пусконаладочные работы. В этом году стоит задача запустить станцию», – заявил Станислав Стармолотов.

Гость студии отметил, что не видит преград для запуска.

«Разве что небольшие технические сложности будут. После заключения контракта сразу будет выезд на станцию с подрядчиком», – добавил градоначальник.

Напомним, планируется, что реализация мероприятий по строительству станции умягчения воды, подаваемой из подземного водозабора, позволит обеспечить надлежащее качество питьевой воды, снизив концентрации гидрокарбонатов, ионов металлов в ней; исключить риск нарушения работы системы горячего водоснабжения и снизить эксплуатационные затраты. 

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