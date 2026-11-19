Состояние коммунальной инфраструктуры, ремонт домов и качество услуг жилищно-коммунального хозяйства остаются болезненными вопросами для многих жителей Псковской области. При этом регион пока не достигает запланированных результатов в коммунальной сфере. Об этом рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).

По словам парламентария, проблемы ЖКХ требуют более пристального внимания депутатов. Именно поэтому в восьмом созыве областного Собрания появился отдельный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и энергетике.

«Надо говорить честно: мы в системе ЖКХ сегодня буксуем. Мы её не проваливаем, но пока не достигаем тех результатов, которые запланировали на ближайшие годы», - отметил Алексей Севастьянов.

Депутат считает, что одними финансовыми вложениями ситуацию не исправить. Возможно, потребуется пересмотреть отдельные законодательные механизмы.

«Этот вопрос требует более глубокого подхода. Дело не только в средствах. Возможно, необходимо что-то изменить или дополнить на законодательном уровне. Поэтому данному направлению нужна отдельная, более пристальная работа», - пояснил парламентарий.

По мнению Алексея Севастьянова, создание профильного комитета позволит сосредоточиться на проблемах коммунального хозяйства и искать решения с учётом текущей ситуации в регионе.

«Надеюсь, после принятия бюджета мы сможем уделить этим вопросам больше внимания», - добавил он.

Одной из задач депутатов нового созыва станет поиск дополнительных решений для развития сферы ЖКХ, в том числе на законодательном уровне, заключил Алексей Севастьянов.