Состояние коммунальной инфраструктуры, ремонт домов и качество услуг жилищно-коммунального хозяйства остаются болезненными вопросами для многих жителей Псковской области. При этом регион пока не достигает запланированных результатов в коммунальной сфере. Об этом рассказал вице-спикер Законодательного Собрания Псковской области, руководитель комитета по региональной политике и местному самоуправлению Алексей Севастьянов в эфире радио «ПЛН FM» (102.6 FM).
По словам парламентария, проблемы ЖКХ требуют более пристального внимания депутатов. Именно поэтому в восьмом созыве областного Собрания появился отдельный комитет по жилищно-коммунальному хозяйству, строительству, транспорту и энергетике.
Депутат считает, что одними финансовыми вложениями ситуацию не исправить. Возможно, потребуется пересмотреть отдельные законодательные механизмы.
По мнению Алексея Севастьянова, создание профильного комитета позволит сосредоточиться на проблемах коммунального хозяйства и искать решения с учётом текущей ситуации в регионе.
Одной из задач депутатов нового созыва станет поиск дополнительных решений для развития сферы ЖКХ, в том числе на законодательном уровне, заключил Алексей Севастьянов.