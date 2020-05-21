На реке Великой в Пскове встал лед. ФОТО

В копилку хозяйке: пять новогодних закусок от «Деревни Соловьи»

МВД обяжет автошколы в течение пяти дней передавать данные об учениках

Митрополит Тихон принял участие в стриме, посвященном вакцинации и чипированию. ВИДЕО

С начала года бюджет Псковской области пополнился за счет налогов на 16 миллиардов рублей