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Фотофакт: Дерево упало на детскую площадку в Пскове

23.05.2021 19:35|ПсковКомментариев: 0

Эта ситуация длится годами и никто ничего не предпринимает, пока не случится беда. Сегодня между домом N3 по улице Металлистов и детским садом упало дерево на детскую площадку. Рядом находится еще одно дерево с огромными ветвями, свисающими над площадкой и представляющее опасность для жизни. Три года назад, во время грозы, ветка этого дерева упала на детскую песочницу. К счастью, дети в этот момент находились на веранде.

Управляющая компания бездействует много лет, игнорируя неоднократные обращения жильцов. Обращения в администрацию тоже не дали результатов. Неужели должна случиться трагедия и должны пострадать наши дети, чтобы хоть кто-нибудь сдвинулся с места?!

Юлия

Источник: Псковская Лента Новостей
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