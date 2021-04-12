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Фотофакт: Дерево упало на детскую площадку в Пскове
Эта ситуация длится годами и никто ничего не предпринимает, пока не случится беда. Сегодня между домом N3 по улице Металлистов и детским садом упало дерево на детскую площадку. Рядом находится еще одно дерево с огромными ветвями, свисающими над площадкой и представляющее опасность для жизни. Три года назад, во время грозы, ветка этого дерева упала на детскую песочницу. К счастью, дети в этот момент находились на веранде.
Управляющая компания бездействует много лет, игнорируя неоднократные обращения жильцов. Обращения в администрацию тоже не дали результатов. Неужели должна случиться трагедия и должны пострадать наши дети, чтобы хоть кто-нибудь сдвинулся с места?!
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Фотофакт: Дерево упало на детскую площадку в Пскове
Эта ситуация длится годами и никто ничего не предпринимает, пока не случится беда. Сегодня между домом N3 по улице Металлистов и детским садом упало дерево на детскую площадку. Рядом находится еще одно дерево с огромными ветвями, свисающими над площадкой и представляющее опасность для жизни. Три года назад, во время грозы, ветка этого дерева упала на детскую песочницу. К счастью, дети в этот момент находились на веранде.
Управляющая компания бездействует много лет, игнорируя неоднократные обращения жильцов. Обращения в администрацию тоже не дали результатов. Неужели должна случиться трагедия и должны пострадать наши дети, чтобы хоть кто-нибудь сдвинулся с места?!
Юлия