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Последние недели в Корытовском лесопарке происходят необъяснимые вещи. Жители Малой Гоголевки и Корытово столкнулись с тем, что всюду разрыт мох. Сначала думали, что орудует стадо кабанов или приверженцы народной медицины нашли удивительные свойства мха в борьбе с ковидом.
Как оказалось, наше любимое место для отдыха облюбовали наркоманы: закладки делаются на территории всего Корытовского лесопарка, в поисках которых обдолбанные нелюди въезжают в лес на автомобилях и с усердием дачной бабушки начинают прополку. Подобная история была, напомню, и в Ваулиных Горах.
Лично я дважды натыкалась на этих хмырей, гуляя по лесопарку с ребенком: одна страхолюдина в трусах и в майке сидела в машине и курила, вторая – разрывала мох. Уникальный Корытовский лесопарк – популярное место для семейного отдыха и занятий спортом, но теперь люди боятся туда ходить, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
При этом мы неоднократно просили администрации города и района запретить въезд автомобилей на территорию лесопарка. Результат – полное игнорирование наших просьб! И хочется спросить, а куда смотрит полиция? Ждет, когда произойдет трагедия? Когда какой-нибудь неадекватный «химик» в поисках дозы нападет, не дай бог, на ребенка? Соизвольте обратить на это внимание, уважаемые стражи порядка. Пока вы читаете этот текст, в лесопарке устраивают шабаш те, за кем вы так усердно охотитесь.
Диана
Напомним, Псковская Лента Новостей направляла официальные обращения к администрациям Пскова и Псковского района с просьбой закрыть проезд автомобилей в Корытовский лесопарк. Органы исполнительной власти давали положительные ответы. Пока чуда не произошло.
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Интерактив: Нашествие наркоманов
Последние недели в Корытовском лесопарке происходят необъяснимые вещи. Жители Малой Гоголевки и Корытово столкнулись с тем, что всюду разрыт мох. Сначала думали, что орудует стадо кабанов или приверженцы народной медицины нашли удивительные свойства мха в борьбе с ковидом.
Как оказалось, наше любимое место для отдыха облюбовали наркоманы: закладки делаются на территории всего Корытовского лесопарка, в поисках которых обдолбанные нелюди въезжают в лес на автомобилях и с усердием дачной бабушки начинают прополку. Подобная история была, напомню, и в Ваулиных Горах.
Лично я дважды натыкалась на этих хмырей, гуляя по лесопарку с ребенком: одна страхолюдина в трусах и в майке сидела в машине и курила, вторая – разрывала мох. Уникальный Корытовский лесопарк – популярное место для семейного отдыха и занятий спортом, но теперь люди боятся туда ходить, опасаясь за свою жизнь и здоровье.
При этом мы неоднократно просили администрации города и района запретить въезд автомобилей на территорию лесопарка. Результат – полное игнорирование наших просьб! И хочется спросить, а куда смотрит полиция? Ждет, когда произойдет трагедия? Когда какой-нибудь неадекватный «химик» в поисках дозы нападет, не дай бог, на ребенка? Соизвольте обратить на это внимание, уважаемые стражи порядка. Пока вы читаете этот текст, в лесопарке устраивают шабаш те, за кем вы так усердно охотитесь.
Диана
Напомним, Псковская Лента Новостей направляла официальные обращения к администрациям Пскова и Псковского района с просьбой закрыть проезд автомобилей в Корытовский лесопарк. Органы исполнительной власти давали положительные ответы. Пока чуда не произошло.