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В декабре 2021 года по адресу: Рижский проспект, 55, второй подъезд, установили новый лифт Щербинского лифтостроительного завода. Радость была недолгой - за прошедшее время лифт успел сломаться шесть раз, старый лифт прослужил 27 лет, и подобного с ним не происходило. Бригада, производившая ремонт нового лифта, сказала, что нам с этим теперь придется жить, так как качество сборки оставляет желать лучшего, причем все разводят руками - ничего не можем сделать.
Напрашивается вопрос: почему нельзя пригласить представителя завода (ведь лифт находится на гарантии), чтобы он ответил за свою работу и чтобы подобное случалось реже? А сколько было разговоров в городе по поводу замены старых на новые, что теперь об отказе лифта можно забыть на ближайшие несколько лет, все напрасно.
Может, администрация города поможет как-то прояснить этот момент, а то опять вернулись времена, когда на верхние этажи молодые мамы затаскивают коляски с детьми, пенсионеры с большим трудом поднимаются пешком? А все надеялись, что это уже в прошлом...
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Интерактив: Не на высоте
В декабре 2021 года по адресу: Рижский проспект, 55, второй подъезд, установили новый лифт Щербинского лифтостроительного завода. Радость была недолгой - за прошедшее время лифт успел сломаться шесть раз, старый лифт прослужил 27 лет, и подобного с ним не происходило. Бригада, производившая ремонт нового лифта, сказала, что нам с этим теперь придется жить, так как качество сборки оставляет желать лучшего, причем все разводят руками - ничего не можем сделать.
Напрашивается вопрос: почему нельзя пригласить представителя завода (ведь лифт находится на гарантии), чтобы он ответил за свою работу и чтобы подобное случалось реже? А сколько было разговоров в городе по поводу замены старых на новые, что теперь об отказе лифта можно забыть на ближайшие несколько лет, все напрасно.
Может, администрация города поможет как-то прояснить этот момент, а то опять вернулись времена, когда на верхние этажи молодые мамы затаскивают коляски с детьми, пенсионеры с большим трудом поднимаются пешком? А все надеялись, что это уже в прошлом...
Сергей