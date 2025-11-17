* обязательно заполните все поля
Хотелось бы поблагодарить участковых Пскова за их оперативную и добросовестную работу!
Утром я выхожу на работу в 6:15 и замечаю на ступенях подъезда чёрный чемоданчик, прикрытый тряпкой. На нём была какая-то надпись. Я не сразу понял, что это, но потом подумал, что это может быть опасно, поскольку сейчас везде рассказывают о том, как наши силовики предотвращают террористические акты и отлавливают виновных.
Чемоданчик выглядел не так, как мусор с помойки. Он стоял у стены, и это сразу вызвало у меня подозрения. Я решил не подходить близко и поехал на работу.
Через полтора часа я вернулся и увидел, что тряпка немного сползла. Я понял, что внутри может быть что-то опасное. В чемоданчике могло бы поместиться и около двух килограммов тротила. Он никому не был нужен.
Я подумал, что это может быть связано с террористическими актами, которые сейчас происходят. Исходя из информации в СМИ, сейчас часто устраивают провокации с использованием различных предметов. Но я решил не рисковать и вызвал экстренные службы.
Девушка на линии объяснила, что меня соединят с полицией. Я сказал, что у меня нет времени ждать, и попросил её принять решение. Через несколько минут мне позвонила участковая. Она спросила, где находится чемоданчик. Я объяснил ей, что он находится на ступенях дома №2В на улице Индустриальной. Участковая сказала, что внутри строительные инструменты, и поблагодарила меня за информацию.
В связи с такой ситуацией я хочу поздравить участковых с их профессиональным праздником от всех жителей Пскова. Вроде бы мелочь, но все работает именно так, как нам сообщают в СМИ и других источниках. И реально за это спасибо. Спасибо девушкам, которые оперативно приняли звонок и также оперативно выехали на место. Наши службы работают добропорядочно.
Александр
Напомним, День участковых уполномоченных полиции отмечают 17 ноября.
Интерактив: Чемодан с сюрпризом
