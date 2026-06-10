Интерактив: Мусоровозы будят жителей улицы Коммунальной

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С конца мая вывоз мусора с контейнерной площадки по улице Коммунальная, 16 в Пскове производится ранним утром. Нас будили в 5:50, в 6:30, в 6:55. После недельного затишья мусоровоз снова приезжает в 6:45, в 6:15, в 6:03.

Согласно СанПиН, вывоз мусора может производится с 7:00 до 23:00. В то же время есть закон Псковской области, запрещающий шумные работы в будние дни с 21:00 до 8:00 и выходные дни с 22:00 до 10:00. Таким образом, вывоз ТКО до 7:00 происходит с нарушением всех возможных норм.

Обращение к оператору ООО «Экогрупп» через официальную группу в соцсети «ВКонтакте» не принесло результата. Трижды мне принесли извинения и пообещали внести изменения в маршрут. Извинений хватило на неделю.

Я обращалась и в управляющую компанию, там ответили, что не могут повлиять на график вывоза мусора. Так как «неофициально» проблема не решилась, я направила обращение на портал «Решаем вместе» на Госуслугах и официальную жалобу в ООО «Экогрупп».

Срок рассмотрения официального обращения - до 30 дней. Это 30 дней недоброго утра с грохотом погрузки мусора. Я не знаю, обращался ли кто-то еще из моего дома или из соседних домов в «Экогрупп», но, может быть, они увидят этот пост, тоже обратятся с жалобой, и мы сможем вместе отстоять свое право на тишину и сон.

Надежда

Псковская Лента Новостей запросила официальный комментарий ООО «Экогрупп» по данному вопросу.